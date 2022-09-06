Отчетность "Мать и дитя" в целом нейтральна для котировок ее бумаг - Инвестбанк Синара

Отчетность "Мать и дитя" за первое полугодие текущего года в целом нейтральна для котировок бумаг эмитента, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

"MD Medical Group дает портфельным инвесторам редкую возможность вложиться в сегмент российской частной медицины. Отчетность эмитента за 1П22 по МСФО говорит о сложных операционных условиях, вместе с тем ее рентабельность осталась на неплохом уровне даже с учетом снижения, а финансовое положение уверенное. Мы рассматриваем отчетность как в целом нейтральную для бумаг "Мать и дитя", - пишет эксперт в обзоре.

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