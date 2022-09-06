Возможна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2450-2550п до конца недели - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2450-2550п до конца недели, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Рост акций замедляется. Рынок может лечь в новый боковик. При этом потенциал коррекции ограничен главным образом дивидендным потенциалом "Газпрома", а также аналогичными ожиданиями в других бумагах нефтегазового сектора. Коррекция от текущих уровней станет непродолжительной по времени и будет носить технический характер. Откат к 2300 пунктам по Индексу Мосбиржи в ближайшее время маловероятен в отсутствие негативных новостей. Базовый сценарий предполагает движение бенчмарка в диапазоне 2450-2550 пунктов до конца недели, затем не исключено продолжение ралли. На фондовый рынок продолжают приходить новые инвесторы: по данным Мосбиржи, их количество достигло 21 млн", - пишет эксперт инвесткомпании.

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