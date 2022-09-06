Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60,5-61 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Рубль, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 60,5-61 руб./$1, считают аналитики Sber CIB.

Усиление карантинных ограничений в Китае, низкая вероятность быстрого возрождения иранской ядерной сделки и готовность ОПЕК+ снижать добычу формируют боковой тренд на рынке нефти. В результате нефть марки Brent будет торговаться во вторник в диапазоне $94-97 за баррель, полагают эксперты инвестбанка.

Гособлигации по-прежнему пользовались спросом у инвесторов на торгах в понедельник, доходности выпусков с фиксированным купоном снизились еще на 3-13 б. п. Во вторник эта тенденция, по прогнозам Sber CIB, может сохраниться.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.