Вероятна консолидация на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация на рынке ОФЗ во вторник после сильного роста цен на протяжении трех последних торговых сессий, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что по итогам торгов в понедельник индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,33%. Доходность ОФЗ по всей кривой снизилась в среднем на 5 б.п. Оборот по индексу составил 7,4 млрд руб. Инвесторы позитивно отреагировали на рост нефтяных цен после сообщений о согласовании ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти в октябре на 100 барр./сут.

Высокие цены на сырьевые товары обеспечивают приток дополнительных доходов в федеральный бюджет, которые позволяют финансировать антикризисные расходы, подчеркивается в комментарии. Так, в августе сверхплановые нефтегазовые доходы бюджета оцениваются в 489 млрд руб., в сентябре - 403 млрд руб.

"После сильного роста цен ОФЗ на протяжении трех последних торговых сессий сегодня ждем консолидацию гособлигаций около достигнутых уровней. Продолжению ралли на рынке ОФЗ может способствовать позитивная статистика по инфляции в среду и комментарии руководства ЦБР о возможных темпах снижения ключевой ставки на заседании 16 сентября", - прогнозирует Монастыршин.

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