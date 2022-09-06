Локальная перегретость может не дать индексу Мосбиржи уйти выше 2500п - ПСБ

Локальная перегретость может не позволить индексу Мосбиржи закрепиться выше 2500 пунктов в ближайшие дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы полагаем, что индекс Мосбиржи во вторник сохранит инерцию к росту и постарается протестировать отметку 2500 пунктов. Однако отмечаем, что рынок акций и ряд ключевых "фишек" уже выглядят перегретыми - это способно ограничить дальнейшее развитие роста рынка и усилить склонность к фиксации прибыли краткосрочными инвесторами в ближайшие дни"

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