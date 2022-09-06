Возможно закрепление курса рубля выше 61 руб./$1 во вторник - ПСБ

Возможно инерционное закрепление курса рубля по отношению к доллару США выше уровня в 61 руб./$1 на торгах во вторник, факторами могут выступить складывающаяся техническая картина, а также снижение предложения иностранной валюты на бирже, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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