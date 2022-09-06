Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2460-2515п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с умеренного отклонения не более чем на 1%, в диапазоне 2460-2515 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначный утренний внешний фон создает условия открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он способен перейти в состояние консолидации в ожидании новых стимулов для направленного движения. Вполне вероятно, что во вторник индекс сумеет приблизиться к ближайшему значимому "круглому" уровню 2500 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2450, 2430 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2540 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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