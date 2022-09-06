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06 сентября 2022 года 09:37

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом поддержку рынку будут оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2022 года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на американских фондовых биржах 5 сентября не проводились в связи с выходным днем (День труда).

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Японский Nikkei 225 снизился по итогам торгов всего на 0,03%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК прибавил 1,11%, тем временем гонконгский Hang Seng опустился на 0,16%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК подрос на 0,12%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка уменьшился на 0,36%. Резервный банк Австралии (RBA, ЦБ страны) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов четвертый раз подряд на фоне усилий по борьбе с инфляцией, при этом предупредив о готовности продолжать ужесточение монетарной политики. Ключевая ставка была повышена во вторник до 2,35% годовых с 1,85%. С мая регулятор увеличил ее в общей сложности на 225 базисных пунктов - максимальными темпами ужесточения денежно-кредитной политики почти за 30 лет.

Нефть Brent дешевеет во вторник после подъема накануне на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти. В США основные торги в понедельник не проводились из-за выходного дня. Министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Давление на рынок во вторник оказывают новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $94,99 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,9%, до $95,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $88,67 за баррель, что на 2,07% выше итогового значения пятницы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,858 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,822 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 сентября вырос всего на 0,03% и составил 109,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (3-5 сентября) 0,1%, поднявшись до 806,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,56%), "Альфа-Банк-002Р-12" (+0,25%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-1,14%), "РЖД-19" (-0,47%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-12R объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,85% годовых. Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения.

БКС банк полностью разместил выпуск 3-летних инвестиционных облигаций серии 001Р-08 на 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрена выплата дополнительного дохода. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом до 50 млрд рублей в конце сентября 2021 года. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 5-го купона облигаций 1-й серии на уровне 20,04% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 119,3 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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