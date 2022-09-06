Котировки нефти, скорее всего, попытаются закрепиться выше $95/барр. во вторник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, попытаются закрепиться выше уровня в $95 за баррель на торгах во вторник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"На саммите ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 100 тыс. баррелей./день в октябре. Цены на нефть марки Brent на этом фоне в понедельник ускорили рост. Тем не менее отметим, что это соглашение - просто возврат к августовским квотам по добыче, а не новое дополнительное сокращение. Следующее заседание альянса состоится 5 октября, но при этом заявлено, что встреча может состояться в любое время при необходимости. Действия ОПЕК+ интересны с учетом планов по возврату иранской нефти на рынок. Промежуточные результаты по ней ожидаются 14 сентября, - пишет аналитик банка. - Мы считаем, что объявленное снижение, как и прежде, символическое и мало способно повлиять на баланс рынка нефти, однако определенную позицию ОПЕК+ оно показывает. Во вторник ждем попыток цены нефти закрепиться выше $95 за баррель".

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