Фондовые индексы крупнейших стран АТР не демонстрируют единой динамики во вторник

Фондовые рынки стран АТР меняются без единой динамики во вторник. Нефть марки Brent дешевеет на торгах во вторник.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.

Японский Nikkei 225 к 8:35 МСК подрос на 0,02%.

Потребительские расходы в Японии в июле выросли на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют официальные статистические данные. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 4,2%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции химической Unitika Ltd., которые прибавляют 7,5%, лидерами падения являются бумаги энергораспределительной Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (-4%).

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing растут на 0,1%, автомобильной Nissan Motor Co. - уменьшаются на 0,75%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК прибавил 1,11%, тем временем гонконгский Hang Seng снизился на 0,16%.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) намерен понизить норму обязательных резервов (RRR) для банков на 200 пунктов, до 6%, начиная с 15 сентября, говорится в сообщении регулятора. Решение принято на фоне падения китайского юаня до минимального значения за два года, пишет Trading Economics.

Лидерами снижения являются акции автодилера Zhongsheng Group Holdings Ltd. (-4,9%), Alibaba Health Information Technology Ltd., оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных, (-4,3%) и одного из крупнейших производителей бутилированной воды в Китае Nongfu Spring Co. Ltd. (-2,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК подрос на 0,12%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 0,18%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - подорожали на 0,25%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 0,36%.

Резервный банк Австралии (RBA, ЦБ страны) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов четвертый раз подряд на фоне усилий по борьбе с инфляцией, при этом предупредив о готовности продолжать ужесточение монетарной политики.

Ключевая ставка была повышена во вторник до 2,35% с 1,85%. С мая регулятор увеличил ее в общей сложности на 225 базисных пунктов - максимальными темпами ужесточения денежно-кредитной политики почти за 30 лет, пишет MarketWatch.

Потребительская уверенность в Австралии выросла на 1,3% на прошлой неделе, достигнув максимума с начала июня, согласно еженедельному опросу ANZ Bank.

Тем временем положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Австралии увеличилось до 18,3 млрд австралийских долларов во втором квартале с 2,8 млрд австралийских долларов за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют официальные статистические данные.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1% и 1,1% соответственно. Rio Tinto заключила обязывающее соглашение с Turquoise Hill Resources Ltd. о приобретении оставшихся акций производителя меди, которые ей еще не принадлежат, говорится в сообщении Rio Tinto.

Нефть Brent дешевеет во вторник после подъема накануне на решении ОПЕК+ о незначительном сокращении добычи нефти.

В США основные торги в понедельник не проводились из-за выходного дня (День труда).

Давление на рынок во вторник оказывают новости о расширении карантинных ограничений в Китае, усиливающие опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в КНР. Помимо Чэнду, столицы провинции Сычуань, локдаун был введен в городе Гуйян с населением в 6 млн человек, находящемся в провинции Гуйчжоу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $95,05 за баррель, что на $0,69 (0,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,72 (2,9%), до $95,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,64 за баррель, что на $1,77 (2,04%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Сокращение добычи ОПЕК+ вряд ли можно считать событием с точки зрения баланса спроса и предложения, - отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Я полагаю, что ситуация на рынке по-прежнему будет определяться опасениями в отношении перспектив спроса на нефть, особенно с учетом того, что все больше городов Китая закрывается на карантин".

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в понедельник приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю.