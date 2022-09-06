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06 сентября 2022 года 09:16
Возможен рост цены акций ДВМП в среднесрочной перспективе - BCS Express
Возможно продолжение роста цены акций "ДВМП" в среднесрочной перспективе, бумаги все еще выглядят привлекательными по ключевым мультипликаторам, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Котировки акций компании растут шесть сессий подряд. Подъем фундаментально оправдан и в среднесрочной перспективе может быть продолжен. В конце августа Группа опубликовала очень сильный отчет по МСФО за I полугодие. Выручка выросла на 75%, показав рекордное полугодие в истории. Чистый долг продолжил активно снижаться. На фоне возросшего спроса на транспортные услуги в азиатском направлении, увеличения стоимости фрахта компания сумела нарастить ключевые финансовые показатели. Учитывая ухудшение отношений со странами Запада, можно ожидать, что в ближайшие годы торговые отношения будут наиболее активно развиваться в азиатском направлении, а значит, спрос на услуги эмитента останется высоким. Ожидания по акциям "ДВМП" позитивные. Учитывая мощные финансовые показатели, бумаги даже после прошедшей волны роста все еще выглядят привлекательными по ключевым мультипликаторам", - указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДВМП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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