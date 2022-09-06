Возможен рост цены акций ДВМП в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно продолжение роста цены акций "ДВМП" в среднесрочной перспективе, бумаги все еще выглядят привлекательными по ключевым мультипликаторам, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Котировки акций компании растут шесть сессий подряд. Подъем фундаментально оправдан и в среднесрочной перспективе может быть продолжен. В конце августа Группа опубликовала очень сильный отчет по МСФО за I полугодие. Выручка выросла на 75%, показав рекордное полугодие в истории. Чистый долг продолжил активно снижаться. На фоне возросшего спроса на транспортные услуги в азиатском направлении, увеличения стоимости фрахта компания сумела нарастить ключевые финансовые показатели. Учитывая ухудшение отношений со странами Запада, можно ожидать, что в ближайшие годы торговые отношения будут наиболее активно развиваться в азиатском направлении, а значит, спрос на услуги эмитента останется высоким. Ожидания по акциям "ДВМП" позитивные. Учитывая мощные финансовые показатели, бумаги даже после прошедшей волны роста все еще выглядят привлекательными по ключевым мультипликаторам", - указывает аналитик.

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