Индекс Мосбиржи среднесрочно обладает потенциалом роста к 2800п - BCS Express

Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста к уровню 2800 пунктов в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи растет семь сессий подряд. В последний раз столь продолжительная непрерывная серия подъема была в ноябре 2020 года, и тогда этот импульс был только лишь началом восходящего тренда, продолжавшегося ровно год. На фоне накопленной перекупленности в понедельник была предпринята попытка начать коррекцию, однако рынок в очередной раз проявил силу, что указывает на устойчивость среднесрочной растущей тенденции. Помог фактор возобновившегося подъема нефтяных цен после решения ОПЕК+, - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии. - Мы не исключаем, что по мере достижения целевой отметки в 2500 пунктов на российском рынке будет предпринята еще одна попытка оформить движение вниз, но среднесрочная техническая картина пока растущая. Так, после снятия технической перегретости и в случае последующего закрепления выше 2500 пунктов, цели ближайших месяцев по индексу Мосбиржи сместятся в сторону 2800 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.