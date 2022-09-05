Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2490п по индексу МосБиржи, лидировал Polymetal

Москва. 5 сентября. Рынок акций РФ в понедельник после локальной коррекции продолжил подъем вместе с нефтью (Brent превысила $95 за баррель), несмотря на снижение внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи поднялся к 2490 пунктам во главе с бумагами Polymeta.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2488,44 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1287,78 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 11,3%.

Доллар подрос до 60,9 рубля (+0,32 рубля).

Подорожали в понедельник акции Polymetal (+11,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, в лидерах роста в понедельник выступили акции компаний потребительских и коммерческих услуг, а также связи и транспорта.

Традиционно сентябрь является самым слабым месяцем для фондового рынка, что оказывает давление на настроения инвесторов. Кроме того, не утешает макростатистика из Европы: индексы деловой активности в сфере услуг оказались хуже ожиданий и ниже 50 пунктов, что воспринимаются рынком негативно.

В ближайшее время настроения на внешних фондовых площадках будут зависеть от публикации макроданных. Во вторник в фокусе внимания инвесторов будет индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в США. Нефть подросла на фоне решения ОПЕК+ о снижении квоты по добыче в сентябре на 100 тыс. б/с. Драйвером роста может выступить статистика по запасам углеводородов от Американского института нефти (API).

В случае дальнейшего подъема нефтяных котировок возможен еще один импульс роста российского рынка. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2420-2490 пунктов по индексу МосБиржи и 1250-1310 пунктов по индексу РТС, полагает Линчик.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ смог продолжить рост благодаря отскоку нефти.

Давление на индексы в течение дня оказала новость о сокращении в августе экспортных поступлений в госбюджет РФ на 34% г/г. Тем не менее, при поддержке дорожающей нефти и приближающегося закрытия реестра для участия в годовом общем собрании акционеров 6 сентября лидером роста стала "Русснефть" (MOEX: RNFT) (+12,3%).

Акции Polymetal также выглядели значительно лучше рынка благодаря восстановлению цен на серебро. Слухи о выплате дивидендов, которые пока не были подтверждены официально, стимулировали позитивную динамику в акциях "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+7,7%). Поддержку рынку нефти оказало решение ОПЕК+ о сокращении квот на добычу с 1 октября на 100 тыс. б/с.

Прогнозный коридор для индекса МосБиржи на вторник - 2400-2500 пунктов, полагает Мильчакова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков считает, что неясные перспективы восстановления работоспособности "Северного потока" негативно отразились на европейских индексах.

Рынок акций РФ продолжает торговать краткосрочные идеи, фиксируя прибыль при первой возможности. Акции "НОВАТЭКа" оказались среди лидеров роста на фоне неясных перспектив восстановления работы "Северного потока", поскольку поставки СПГ становятся крайне актуальными. Позитивом для акций Сбербанка стали заявления зампреда Кирилла Царева на ВЭФ о том, что розничный кредитный портфель банка вырос с начала года на 5,1%. Основными факторами роста являются кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%).

Длительная остановка "Северного потока" приведет к резкому повышению спроса на нефть в качестве альтернативы газу. При крайне высоких ценах на газ нефть становится вполне логичной альтернативой для выработки электроэнергии и тепла. Еще пару месяцев назад различные аналитики оценивали дополнительный спрос от 300 тыс. до 1,0 млн б/с, отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной, наибольшие потери понес гонконгский индекс Hang Seng (-1,2%), проседает Европа (индексы CAC40, DAX теряют 1,2-2,2%, FTSE подрос на 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

На нефтяном рынке цены в понедельник растут. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $95,25 за баррель (+2,4% и +0,7% в пятницу), октябрьская цена WTI - $88,83 за баррель (+2,3% и +0,3% в пятницу).

Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки по отношению к сентябрю, следует из пресс-релиза ОПЕК. Согласно решению, повышение на 100 тыс. баррелей в сутки предназначалось только для сентября. В пресс-релизе указаны квоты на октябрь, соответствующие квотам на август.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет следить за развитием ситуации на рынке нефти, ежемесячно встречаться для обеспечения баланса в условиях неопределенностей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,69 млрд рублей (из них 12,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,18 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").