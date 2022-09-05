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05 сентября 2022 года 19:25

Рубль закрыл торги понедельника снижением к доллару и ростом к евро на фоне соответствующей динамики валют на Forex

Москва. 5 сентября. Доллар США вырос, евро, напротив, подешевел на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,13 руб./EUR1, подешевев на 71 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16 копеек - до 60,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ослаб к доллару и подрос к евро по итогам понедельника в условиях падения европейской валюты к доллару на рынке Forex из-за усиления энергетического кризиса в Европе в связи с остановкой поставок российского газа по газопроводу "Северный поток". Вечером в пятницу "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины "Северного потока" выявило "грубейшие нарушения", газопровод не будет работать без их устранения.

Незадолго до этого страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Для реализации этого плана страны "группы семи" намерены, в частности, запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита.

Россия приступит к своему плану по отказу от поставок нефти в те страны, которые поддержат ограничение стоимости этого топлива из РФ, после того как эти меры будут введены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, это могут быть только ответные меры", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, будет ли Россия приступать к этому плану превентивно или по факту введения планируемых ограничений цены на нефть.

В Кремле категорически отвергают любые попытки возложить вину за остановку газопровода "Северный поток" на Россию, заявил кроме того Песков. Он сказал, что в сложившейся ситуации "виноват коллективный Запад", и подчеркнул, что проблемы с поставками газа по "Северному потоку" будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам августа 2022 года составило 85,9 млрд руб., сообщил Минфин РФ в понедельник.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре в размере 403,4 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в августе совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 489,3 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.

На этой неделе пройдет заседание Европейского центрального банка, который может вновь поднять ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, чтобы сдержать инфляцию в регионе.

Биржи США закрыты в связи с праздником (День труда).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, волатильность курса рубля остается на очень низком уровне и в понедельник пара "доллар-рубль" торгуется недалеко от 60 руб./$1. "Участники рынка ждут решения относительно возможного возобновления покупок валюты в резервные фонды, единогласного мнения по этому поводу внутри правительства пока нет. Слабый рубль поможет сократить дефицит федерального бюджета, но разгонит инфляцию и сделает менее доступным инвестиционный импорт, необходимый для перестройки экономики в условиях санкций. Идея покупки валют дружественных стран в резервы вызывает ряд вопросов: надежность и ликвидность таких вложений неочевидна", - говорит Алексеев.

"Курс рубля с августа практически не меняется к доллару США. Такая стабильность объясняется рядом факторов, включая восстановление импорта и отток капитала, вызванный переводами населения. По данным ЦБ, розничные инвесторы стали одними из основных покупателей иностранной валюты, которую экспортеры конвертировали в рубли: во 2К22 на фоне укрепления рубля россияне купили 439 млрд руб. в иностранной валюте, в основном в евро. На закрытие торгов 2 сентября валютный курс рубля составлял 60,58 руб./$1 (против 60,50 руб./$1 неделей ранее) и, вероятно, останется на том же уровне на этой неделе, если российская экономика не столкнется с неожиданными шоками", - полагает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

Нефтяные котировки несколько замедлили рост после существенного скачка, обусловленного решением министров ОПЕК+ понизить квоту по добыче в следующем месяце.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $95,28 за баррель, что на 2,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,93 за баррель, что на 2,37% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 6,1%, WTI - на 4,6%.

Министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки по отношению к сентябрю, следует из пресс-релиза ОПЕК. Согласно решению, повышение на 100 тыс. баррелей в сутки предназначалось только для сентября. В пресс-релизе указаны квоты на октябрь, соответствующие квотам на август.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет следить за развитием ситуации на рынке нефти, ежемесячно встречаться для обеспечения баланса в условиях неопределенностей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Далее будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке, потому что много неопределенностей, и, в том числе, неопределенности связаны с добычей стран, не входящих в соглашение ОПЕК+", - сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи комитета ОПЕК+.

Новак отметил, что текущая ситуация позволяет корректировать квоты добычи нефти в рамках соглашения.

Следующая встреча министров назначена на 5 октября.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 сентября на 53,2 копейки, до 60,9033 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,79 копейки, до 60,1408 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" из-за Дня труда в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился в понедельник на 43,93 копейки по отношению к пятнице и составил 60,842 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 590,157, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,74 копейки, до 60,1489 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 14,14 копейки, до 60,0925 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 686,055 млн, из которых EUR403,816 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 282,239 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 8,23% годовых. Тем временем, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,27% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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