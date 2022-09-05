"Финам" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив банковского сектора США, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Результаты банков США во II квартале 2022г вновь оказались слабыми: в частности, прибыль показала сильное снижение в годовом выражении по итогам второго квартала подряд. Негативными факторами оставались резкое падение доходов от инвестбанковских услуг, а также существенное увеличение расходов на кредитный риск. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на банковский сектор США, несмотря на заметно выросшие в последнее время макроэкономические и другие риски. Мы рассчитываем, что ведущая экономика мира все же сможет избежать серьезного спада и в ближайшие кварталы возобновит восстановление. На этом фоне банки страны продолжат чувствовать себя относительно неплохо в финансовом плане, хотя их результаты в текущем году будут, судя по всему, не самыми сильными", - пишут эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.