"Финам" подтверждает рейтинг акций VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" в отношении акций VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF с целевой ценой $22,7 на сентябрь 2023г, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Последние месяцы мы наблюдаем нейтральное для капитализации ETF VanEck Vectors ChinaAMC China Bond сочетание факторов, при котором позитивный эффект от проведения стимулирующей ДКП размывается ослаблением юаня. В базовом сценарии мы ожидаем сохранения данных тенденций и подтверждаем рейтинг "держать" акции фонда", - пишет аналитик Алексей Ковалев.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond - ETF, нацеленный на инвестиции в высоконадежные облигации с фиксированной ставкой, номинированные в юанях, выпущенные в КНР правительственными и квазигосударственными эмитентами.

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