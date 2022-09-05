Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Lululemon Athletica на уровне $370

Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica на уровне $370 за штуку с рекомендацией "держать" на фоне положительной оценки отчетности эмитента за за второй квартал 2023 финансового года, сообщается в комментарии.

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