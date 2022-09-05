"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ДВМП" с прогнозной стоимостью на уровне 39 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Выручка "ДВМП" за 1П22 увеличилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 84,3 млрд руб. Основным драйвером выручки стал рост фрахтовых ставок из-за переориентации торговых потоков из Европы в Азию. При этом чистая прибыль эмитента выросла не так существенно - на 26% (до 14,5 млрд руб.) из-за курсовой разницы. Учитывая ухудшение отношений России с Западом, можно ожидать, что в ближайшие годы торговые отношения в азиатском направлении будут развиваться активнее. Соответственно, спрос на услуги "ДВМП" будет оставаться высоким, что, в свою очередь, приведет к увеличению выручки. На фоне этого сохраняем рекомендацию "держать" для акций компании с целью 39 рублей", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.