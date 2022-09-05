"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 400 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Дмитрия Баженова.

"Ждем сильные финансовые результаты компании за 1П22 по МСФО на фоне высоких цен на нефть. Кроме этого, на фоне укрепления рубля "Роснефть" может показать положительную переоценку обязательств в валюте, что, в свою очередь, приведёт к росту чистой прибыли и высоким дивидендам. В связи с этим подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций эмитента с целевым ориентиром 400 рублей. После рекомендации промежуточных дивидендов котировки бумаг "Роснефти" могут пойти к уровню 450 рублей", - пишет эксперт в обзоре.

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