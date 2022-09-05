BCS GM пока сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ

BCS Global Markets (BCS GM) пока сохраняет в целом нейтральную оценку российского рынка акций, учитывая его недавний мощный отскок, а также замедление экономики и потенциальный навес предложения акций от конвертации депозитарных расписок и инвесторов из "дружественных" стран, говорится в комментарии аналитика Вячеслава Смольянинова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.