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02 сентября 2022 года 19:33

Рубль усилил темпы снижения к доллару и евро по итогам пятницы перед выходными днями

Москва. 2 сентября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль упал к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями.

Курс доллара США составил 60,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,84 руб./EUR1, подорожав на 94 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 57,15 копейки - до 60,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел и к доллару, и к евро по итогам пятницы. Страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть, говорилось в заявлении министров финансов G7, опубликованном чуть ранее.

"Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии.

Потолок цен будет определяться всей коалицией и будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров.

Установление ограничений цен на российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В случае введения рядом стран потолка цен на нефть Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления.

Песков заявил, что надежность газопровода "Северный поток" под вопросом, технологических резервов у него нет. "Резервирование отсутствует - не по вине "Газпрома" (MOEX: GAZP), поэтому надежность его работы под угрозой", - сказал он.

Россия может продлить применение механизма параллельного импорта товаров, срок действия которого истекает в конце 2022 года, в пакете других антикризисных мер, сообщил в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на совещании о задачах и мерах поддержки экономики в Северо-Западном федеральном округе.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в начале мая и применяется к группам товаров и брендам, включенным в утверждаемый Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

К середине августа в РФ по параллельному импорту было ввезено продукции почти на $6,5 млрд, до конца года объем ввоза в рамках этого механизма может составить порядка $16 млрд, сообщал Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе.

Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2022 года увеличился на 1,9% - до 81,233 трлн рублей по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 79,693 трлн рублей, следует из данных, размещенных на сайте биржи.

В августе по сравнению с июлем текущего года произошел рост объема торгов на 7,3% с 75,721 трлн рублей.

Как отмечается в релизе биржи, лучшую динамику объема операций в августе по сравнению с июлем продемонстрировали рынок облигаций (рост на 35,9%), рынок драгоценных металлов (рост на 21,3%), валютный рынок (рост на 20,4%), рынок акций (рост на 15,5%) и денежный рынок (рост на 5,5%).

На валютном рынке объем торгов вырос в августе на 20,4% - до 20,9 трлн рублей. Торги инструментами спот - 8,4 трлн рублей, рост на 1,9%, своп и форвардов - 12,5 трлн рублей (рост на 37,2%). Среднедневной объем составил 906,9 млрд рублей по сравнению с 824,9 млрд рублей в июле.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 315 тыс. после подъема на 526 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в прошлом месяце достигла максимума за полгода, составив 3,7% по сравнению с 3,5% в июле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в августе выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца - до $32,36. В июле показатель увеличился на 0,5%.

Данные по рынку труда США за август показали замедление темпов роста числа рабочих мест и увеличение безработицы. Они были восприняты как сигнал того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает приносить свои плоды, отмечает Market Watch.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в пятницу российская валюта демонстрировала снижение к доллару, при этом к евро рубль дешевел сильнее. "Из сегодняшних новостей можно выделить заявление министров финансов стран G7, которые подтвердили намерение установить потолок цен на российскую нефть. Механизм подразумевает запрет оказания услуг по перевозке нефти из России, если она поставляется по цене выше согласованного потолка. Одновременно с этим Reuters со ссылкой на источники сообщает о том, что на заседании 5 сентября министры ОПЕК+, вероятно, сохранят текущие квоты на добычу, однако не исключено и их сокращение. Ноябрьский фьючерс на Brent на бирже ICE в пятницу вечером торгуется выше уровня $94 за баррель. После вышедшей сегодня в США статистики по рынку труда оцениваемая по фьючерсам вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре опустилась ниже 60%. Сильные данные по рынку труда принципиально не меняют картины, сложившейся на рынке после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в конце августа. Данные по августовской инфляции в США, которые могут повлиять на ситуацию, должны быть опубликованы 13 сентября", - говорит Беспалов.

"Российская валюта продолжает совершать разнонаправленные движения в узком диапазоне, сохраняя консолидационный характер динамики. Выход из консолидации может быть сильным, скорее всего, рубль сформирует устойчивое нисходящее движение в ожидании реализации нового бюджетного правила. В рамках него должны возобновиться покупки иностранной валюты. Правда, официальных подтверждений таких планов от властей не поступало. С другой стороны, каждый день нахождения курса рубля на завышенных уровнях выливается в значительные издержки для госбюджета и экспортеров. Учитывая, что экспортная выручка по-прежнему большая, вряд ли возвращение рубля на более низкие экономически обоснованные уровни возможно без государственных интервенций на валютном рынке", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Котировки нефти прибавляют более 2% в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения накануне.

Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК составляет $94,5 за баррель, что на 2,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,61 за баррель, что на 2,31% выше итогового значения предыдущей сессии.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2022 года сложилась в размере $82,13 за баррель, сообщил Минфин РФ в среду. За тот же период 2021 года она составила $65,1 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 26%.

В августе цена составила $74,73 за баррель, что в 1,1 раза выше, чем в августе 2021 года ($68 за баррель).

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 13,43 копейки, до 60,3713 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,55 копейки, до 60,2187 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 9,68 копейки по отношению к четвергу и составил 60,3242 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 17,37 копейки и составил 60,4023 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 826,409 млн, из которых $681,353 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 145,056 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 10,58 копейки, до 60,1763 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,33 копейки, до 60,2339 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 109,767 млн, из которых EUR275,087 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR834,68 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,24% и 8,27% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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