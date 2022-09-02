Рынок акций РФ на неделе раллировал вслед за взлетом Газпрома на дивидендных новостях

Рынок акций РФ на неделе ощутимо вырос вслед за взлетом бумаг "Газпрома" на новостях о рекомендованных советом директоров высоких дивидендах за первое полугодие, тогда как внешние фондовые площадки упали из-за опасений ужесточения монетарной политики Фердрезерва в условиях высокой инфляции и слабости экономики. Индекс МосБиржи превысил 2470 пунктов, обновив максимум с апреля, индекс РТС поднялся в район 1285 пунктов.

По итогам торгов с 29 августа по 2 сентября индекс МосБиржи вырос на 8,9% и составил 2471,45 пункта, индекс РТС прибавил 8,6% и достиг 1284,53 пункта на фоне роста доллара до 60,56 руб./$1 (+0,06 рубля) и подешевевшей ноябрьской нефти Brent до $93,99 за баррель (-5%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью, несмотря на снижение внешних фондовых площадок после сигналов от Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики. Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2300 пунктов (максимум с конца июня), индекс РТС - к 1200 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (+4,1%).

Поддержку акциям "Татнефти" (+1%) оказал отчет компании за I полугодие по МСФО: чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза, до 139,88 млрд руб. Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - "Дальневосточное морское пароходство") в первом полугодии 2022 года выросла на 25%, до 14,465 млрд руб. Акции ДВМП выросли на 8,4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул дал понять, что агрессивное ужесточение монетарной политики продолжится, поскольку этого требует борьба с высокой инфляцией. Нефть Brent поднялась к $103 за баррель на фоне беспорядков в Ливии и ожиданий прогресса в переговорах по иранской ядерной сделке.

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и обвалившейся нефти (Brent упала ниже $100 за баррель), однако индексы МосБиржи и РТС смогли закрепиться выше рубежей 2300 и 1200 пунктов соответственно за счет ралли бумаг "Газпрома" (+7,4%), обновивших максимум с начала июля на новостях о временной остановке транспортировки газа по "Северному потоку" (с 31 августа по 3 сентября) в связи с профилактическими работами.

Акции "Русала" (-0,7%) большую часть дня росли в цене после известий, что совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров 30 сентября одобрить дивиденды за первую половину 2022 года в размере $0,02 на акцию (отсечка реестра 17 октября). Выплаты могут стать первыми с 2017 года. На этих новостях выросли акции En+ (+4,5%).

Совет директоров ПАО "Белуга групп" (+2,4%) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 150 руб. на акцию по итогам I полугодия, закрытие реестра 13 октября.

В среду, 31 августа, рынок акций РФ ощутимо вырос во главе с раллировавшими бумагами "Газпрома" (+24,9%) на новостях о планируемых высоких дивидендных выплатах концерна за первое полугодие, индекс МосБиржи превысил рубеж 2400 пунктов впервые с конца июня. Внешние фондовые площадки при этом подавали негативные сигналы, также упала нефть из-за опасений избытка предложения (ноябрьская Brent окатилась ниже $95 за баррель). По итогам августа индексы МосБиржи и РТС выросли на 8,4-11,4%, доллар подешевел на 1,65 рубля.

Акции "Газпрома" подорожали до 254,9 рубля, максимум сделок составил 275,96 рубля (+35,3%). Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию (общий объем выплат составит 1,208 трлн рублей) и объявил о созыве внеочередного собрания по этому вопросу 30 сентября в заочной форме. Отсечку реестра акционеров под выплаты дивидендов рекомендовано установить 11 октября.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что выручка "Газпрома" в 2022 году будет существенно выше, чем в 2021 году.

Новость по дивидендам "Газпрома" подогрела дивидендные ожидания по другим бумагам, включая "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и Сбербанк.

Тем временем, в Европе в августе ускорилась потребительская инфляция - до 9,1% с июльских 8,9%.

В четверг рынок акций РФ после локальной дневной коррекции на негативном внешнем фоне возобновил вечером подъем, индекс МосБиржи превысил 2445 пунктов и обновил максимум с середины мая; локомотивом роста выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (+10,6%) на дивидендных ожиданиях, а также подорожавшие акции "Мосбиржи" (+6%) на новостях о скором возобновлении вечерних торгов (с 12 сентября). Скорректировались вниз акции "Газпрома" (-2,3%) после ралли накануне.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в четверг журналистам, что введение потолка цен на российскую нефти крайне негативно отразится на мировом рынке, страны-производители нефти не поддерживают данный механизм. Также Новак отметил, что соглашение ОПЕК+ за время своего действия с 2016 года показало свою эффективность, Россия поддерживает идею его продления.

Нефть Brent упала к $92 за баррель на опасениях глобального охлаждения экономики и новостях об очередных карантинных мерах в Китае.

В пятницу рынок акций РФ сохранил оптимистичные настроения, индекс МосБиржи протестировал 2470 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (+8,5%) и "Аэрофлота" (+7,3%), хотя игроки в конце недели выборочно фиксировали прибыль. Просели после ралли акции "ЛУКОЙЛа" (-2,7%). Нефть Brent отскочила вверх к $94 за баррель.

В период с 29 августа по 2 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Газпрома" (+38%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+18%), "Аэрофлота" (+14%); хуже рынка оказались бумаги "Селигдара" (-2%), "Соллерса" (-2%), ПАО "Сегежа Групп" (-2%).

Рынок акций РФ в первой декаде сентября может сохранить оптимистичный настрой, на динамику blue chips будут влиять геополитические новости, выходящая статистика и корпоративные события. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2400-2500 пунктов, для индекса РТС - 1250-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".