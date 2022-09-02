Рынок акций РФ вырос в пятницу во главе с Сургутнефтегазом, индекс МосБиржи обновил пик с середины апреля

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также благодаря спросу на основные "фишки" на дивидендных ожиданиях; индекс МосБиржи превысил 2470 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с середины апреля, при этом лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+8,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2471,45 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1284,53 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 8,5%.

Доллар подорожал до 60,56 рубля (+0,25 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 8,6-8,9%, доллар подрос на 0,06 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+8,5% и +2,9% "префы"), "Аэрофлота" (+7,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4% и +3% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, рынок акций РФ в пятницу сохранил "бычий" настрой, индекс МосБиржи обновил максимум с весны, преодолев важную реперную точку 2450 пунктов. Рынок преимущественно движим ожиданиями дивидендов от "голубых фишек", а многие акции обновили свои локальные максимумы.

Среди секторов в очередной раз пользовалась особым спросом у инвесторов транспортная отрасль ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT), ДВМП, НМТП), драйвером которой остается неплохая отчетность компаний. Также рынок подогревался спросом на акции финансовых компаний, которые закладывали в цены возможное объявление дивидендов компаниями в будущем. Среди металлургов на этих же ожиданиях выросли бумаги "Норникеля" и НЛМК, из нефтегазового сектора - акции "Сургутнефтегаза".

Индекс МосБиржи может в ближайшие дни взять паузу в укреплении на фоне заметной перекупленности. Пока стоит ориентироваться на отметку 2400 пунктов, считает Жильников.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что в лидерах роста выступили акции с потенциальными дивидендными идеями.

"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) выиграл от высоких цен на нефть в I полугодии, хотя валютная позиция компании остается под вопросом. Также можно ожидать улучшения ситуации с выплатой акционерам в банковском секторе. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация в экономике позволяет улучшить макроэкономические прогнозы. Спад ВВП за II квартал составил всего 4% - это существенно меньше, чем прогнозировалось большинством экспертов.

На предстоящей неделе состоятся заседания центральных банков в Европе и Австралии. Рынок ожидает повышения ставок, включая 75 базисных пунктов от ЕЦБ. Ожидания в этом направлении усилились на фоне ускорения инфляции в еврозоне до 9,1% в августе с 8,9% в июле. Если повышение ставок регуляторов могут стабилизировать курсы евро, британского фунта и австралийского доллара, то в случае с иеной можно ожидать дальнейшего движения в сторону 150 иен за доллар в среднесрочной перспективе, полагает аналитик.

В Европе легкий позитив связан с падением цен на газ ниже $2200 за тысячу кубометров на ожиданиях, что российский "Северный поток" все же возобновит работу со 2 сентября.

Министры финансов G7 не оставляют идеи установить "потолок" цен на российскую нефть и нефтепродукты. Предполагается, что потолок для нефти начнет действовать с 5 декабря, а на нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года. В G7 также рассчитывают, что Индия присоединится к данной инициативе. Однако еще накануне вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что это абсурд, РФ просто перестанет поставлять нефть тем странам, которые одобрят данное решение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил намерение остановить поставки в страны, которые будут вести себя не по рыночным принципам.

В США рост безработицы пока сложно назвать значительным, поэтому вряд ли подобные изменения приведут к смене позиции ФРС в монетарном ужесточении, считает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ завершил неделю на позитиве на фоне восстановления цен на нефть, улучшения ожиданий по дивидендам российских компаний после объявления дивидендных рекомендаций "Газпрома", а также стабилизации общерыночных настроений. Данные по рынку труда США оказались относительно слабыми. Безработица в августе неожиданно выросла, рост средней зарплаты уступил прогнозу. При этом число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора превзошло ожидания. Характер этой статистики выступает скорее в пользу снижения ожиданий агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС, что позитивно для рисковых активов.

Среди важных факторов влияния на рынок в предстоящую неделю можно выделить динамику цен на нефть, вектор движения курса рубля, общерыночный риск-аппетит. В понедельник пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Вероятность принятия решения о сокращении добычи невелика с учетом того, что все еще нет ясности по судьбе ядерной сделки США и Ирана. В США в понедельник будет выходной в связи с национальным праздником (День труда).

Учитывая локальную техническую перегретость рынка акций РФ, в начале следующей недели возможна частичная фиксация прибыли и временная консолидация вблизи достигнутых уровней. Цель 2500 пунктов по индексу МосБиржи может быть протестирована, но для закрепления на этом уровне или выше, вероятнее всего, пока сил не хватит. В понедельник, 5 сентября, индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2400-2520 пунктов, считает Бахтин.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), но выросли Европа и Штаты (индексы в США прибавляют более 1%).

Согласно вышедшим в пятницу данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 315 тыс. при прогнозах роста на 300 тыс. Однако в соответствии с пересмотренными данными, в июле показатель повысился на 398 тыс., а не на 528 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в прошлом месяце достигла 3,7% по сравнению с 3,5% в июле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменений.

На нефтяном рынке цены в пятницу также подросли после снижения накануне, игроки оценивают перспективы соглашения по ядерной программе Ирана и ждут заседания ОПЕК+ 5 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,99 за баррель (+1,8% и -3,4% в четверг), октябрьская цена WTI - $88,09 за баррель (+1,7% и -3,3% накануне).

Страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть, говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном в пятницу. Также министры финансов стран "группы семи" призывают экспортеров нефти наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов, говорится в заявлении G7.

Между тем, цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+14,9%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+12,5% и +7,2% "префы"), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5,7%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+5,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+4,6%).

Совет директоров "Русснефти" на заседании в пятницу рассмотрит отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности компании за первое полугодие 2022 года.

Подешевели расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,8%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-1,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-1,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-1,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,58 млрд рублей (из них 19,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,12 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").