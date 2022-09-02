Цены евробондов РФ за неделю уверенно подросли, суверенные спреды заметно сузились

Москва. 2 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю уверенно подросли, в то время как американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене, отыгрывая заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию. В итоге суверенные спреды к доходности базовых активов заметно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий вследствие банковского выходного дня в Великобритании. При этом такой негативный фактор, как падение котировок US Treasuries, компенсировался заметным ростом нефтяных цен, что позитивно для доходной части российского бюджета.

Заявления Пауэлла, выступившего 26 августа на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС. "Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал глава американского ЦБ. "Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Цены на нефть ускорили темпы подъема к вечеру понедельника на перспективах сокращения предложения. В выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Между тем перспектива того, что страны ОПЕК могут сократить поставки, продолжает нависать над трейдерами на нефтяном рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе намекнул на такую возможность.

Во вторник и среду в секторе отечественных евробондов преобладали в основном умеренно позитивные настроения, несмотря на негативную ценовую динамику базовых активов. Влияние падающих в цене US Treasuries на динамику российских еврооблигаций сдерживалось также существующими ограничениями на движение капиталов в пользу нерезидентов. При этом поддержку еврооблигациям России оказывало отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику.

Число трудящихся в частном секторе США в августе увеличилось на 132 тыс. человек, показали данные исследовательской организации ADP, опубликованные 31 августа. Темпы увеличения замедлились по итогам второго месяца подряд: в июле показатель вырос на 268 тыс., в июне - на 480 тыс.

Котировки российских еврооблигаций не продемонстрировали в четверг ярко выраженной динамики на фоне ожиданий публикации в конце недели данных по американскому рынку труда. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в августе в США осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест в экономике страны выросло всего на 300 тыс. (после увеличения на 528 тыс. месяцем ранее), сообщает Trading Economics.

При этом US Treasuries продолжили снижаться в цене, так как трейдеры и аналитики полагают, что высокие процентные ставки в США будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% годовых к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году. Согласно ее прогнозу, инфляция в США замедлится до 5-6% в этом году (в июле темпы повышения потребительских цен составили 8,5% в годовом выражении) и продолжит этот тренд в следующие два года, пока не достигнет целевых 2%, установленных ФРС. Однако это произойдет только в том случае, если Федрезерв продолжит повышать ставки.

В последний день недели ситуация на мировых рынках капитала улучшилась после публикации в США данных по американскому рынку труда, что привело к росту котировок US Treasuries. При этом российские еврооблигации не продемонстрировали в пятницу ярко выраженной динамики. Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 315 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 298 тыс. Респонденты Trading Economics прогнозировали 300 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель повысился на 526 тыс., а не на 528 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в прошлом месяце достигла максимума за полгода, составив 3,7% по сравнению с 3,5% в июле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 7,4%, до 58,68% от номинала (их доходность снизилась на 77 базисных пунктов - до 10,91% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 6%, до 58,52% от номинала (их доходность снизилась на 61 базисный пункт - до 10,66% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 80 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 1,9%, подорожав до 46,63% от номинала (его доходность снизилась на 18 базисных пунктов, до 11,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году выросли в цене на 4,5%, до 48,66% от номинала (их доходность снизилась на 103 базисных пункта - до 21,55% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 8,4%, до 67,6% от номинала (его доходность снизилась на 8,8 процентного пункта - до 48,47% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 4,3%, составив 61,67% от номинала (их доходность снизилась на 234 базисных пункта - до 32,15% годовых).

Лишь евробонды РФ с погашением в 2026 и 2029 годах продемонстрировали по итогам недели отрицательную динамику. Первые снизились в цене за пять дней на 1,5%, подешевев до 46,39% от номинала (их доходность выросла на 68 базисных пунктов - до 28,67% годовых), а вторые подешевели на 1,8%, до 44,61% от номинала (их доходность выросла на 45 базисных пунктов - до 19,8% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.