"Финам" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций банковского сектора РФ, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на определенные позитивные моменты, риски для российской экономики и банковского сектора, по нашему мнению, все еще остаются высокими. Так, согласно базовому сценарию ЦБ РФ, во II полугодии 2022 года ожидается усиление экономического спада в стране, а низшую точку экономика будет проходить в первой половине следующего года. И на этом фоне бизнес российских банков будет оставаться под существенным давлением", - отмечают аналитики "Финама".

Эксперты по-прежнему воздерживаются от выпуска обычных рекомендаций и целевых цен по акциям российских финансовых компаний. В то же время они полагают, что негативные факторы уже в значительной степени отражены в котировках бумаг банков, которые просели в этом году заметно сильнее широкого рынка. В связи с этим аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для сектора, при этом не исключая, что банковские акции покажут опережающее восстановление в случае улучшении геополитического фона.

На взгляд стратегов "Финама", инвесторам, планирующим открыть долгосрочные позиции в банковском секторе РФ, лучше сделать ставку на ведущих кредиторов - Сбербанк и ВТБ. "Данные банки в последние годы существенно повысили операционную эффективность, в том числе за счет значительных вложений в цифровизацию бизнеса, активно развивают собственные экосистемы, уделяют большое внимание защите от кибератак, - пишут они. - Благодаря этому, а также учитывая эффект масштаба, они выглядят более стабильными и, вероятно, выиграют от притока клиентов более мелких игроков. TCS Group, судя по отчетности, достаточно уверенно проходит текущий кризис, однако ее расписки традиционно отличаются повышенной волатильностью, и мы бы не стали рекомендовать их к покупке для консервативных инвесторов".

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