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02 сентября 2022 года 18:47
"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $422,4 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста на уровне 28,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые показатели Mastercard за II квартал 2022г были сильными и отразили существенное восстановление экономической активности в США и в мире после коронавирусного кризиса, - отмечают аналитики. - Выручка увеличилась на 21,3% (г/г) до $5,49 млрд, скорректированная EPS - на 31,3% до $2,56, причем оба показателя превзошли консенсус-прогнозы. Преимуществами компании являются устойчивый баланс (коэффициент Чистый долг/EBITDA составляет 0,6х) и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет ей направлять значительные средства на выплаты акционерам. По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти в среднесрочной перспективе, поэтому Mastercard, учитывая сильные позиции компании в секторе и ее широкий международный охват, продолжит оставаться одним из главных бенефициаров данного тренда". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ФИНАМ-MASTERCARD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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