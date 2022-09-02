"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $422,4 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста на уровне 28,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Финансовые показатели Mastercard за II квартал 2022г были сильными и отразили существенное восстановление экономической активности в США и в мире после коронавирусного кризиса, - отмечают аналитики. - Выручка увеличилась на 21,3% (г/г) до $5,49 млрд, скорректированная EPS - на 31,3% до $2,56, причем оба показателя превзошли консенсус-прогнозы. Преимуществами компании являются устойчивый баланс (коэффициент Чистый долг/EBITDA составляет 0,6х) и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет ей направлять значительные средства на выплаты акционерам. По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти в среднесрочной перспективе, поэтому Mastercard, учитывая сильные позиции компании в секторе и ее широкий международный охват, продолжит оставаться одним из главных бенефициаров данного тренда".

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