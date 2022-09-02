ФРС, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 0,75 п.п. в сентябре - Freedom Finance Global

Комитет по открытым рынкам ФРС США, скорее всего, поднимет ключевую ставку еще на 0,75 п.п. по итогам заседания 21 сентября, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Полагаем, что на курс ФРС по продолжению ужесточения денежно-кредитной политики августовский отчет по рынку труда США не повлияет. Прогнозируем, что Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам заседания, которое состоится 21 сентября, поднимет ключевую ставку еще на 0,75 п.п. Это будет способствовать дальнейшему укреплению доллара по отношению к евро и другим резервным валютам", - отмечает эксперт.

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