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Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро перед публикацией ключевых данных

Москва. 2 сентября. Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине перед публикацией ключевых данных.

Курс доллара США составил 60,3 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,11 руб./EUR1, подорожав на 21,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,4 копейки - до 60,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах перед основными событиями дня. Трейдеры ждут ключевых данных по американскому рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу и могут стать еще одним поводом для Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжать повышать ставки агрессивными темпами.

Как ожидается, безработица в США в августе осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест выросло на 300 тыс. после повышения на 528 тыс. в июле.

Негативом для рынков выступают также ожидания, что процентные ставки в США будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

Кроме того, трейдеры учитывают перспективы сильного повышения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) на последних двух заседаниях регулятора в текущем году. В среду после выхода данных по августовской инфляции в еврозоне, побившей исторический рекорд, аналитики опубликовали прогнозы подъема ставок европейским ЦБ на сентябрьском заседании на 75 базисных пунктов (б.п.), на октябрьском - на 50 б.п.

На заседании в июле ЕЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

Информация о том, что власти РФ рассматривают возможность покупки до конца 2022 года юаней и других "дружественных" валют на сумму, эквивалентную $70 млрд, чтобы затормозить укрепление рубля, неверна, заявил накануне "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. "Эта информация не соответствует действительности", - сказал он, комментируя сообщение в СМИ о том, что правительство рассматривает предложение выделить 4,4 трлн рублей до конца года на покупку валюты дружественных стран, в основном - юаней.

Такое предложение, как сообщило ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, содержалось в презентации, подготовленной к стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы 30 августа. По информации Bloomberg, предложение было предварительно поддержано в ходе сессии.

Источник "Интерфакса" не подтверждает, что подобные решения на сессии принимались.

"Рубль начал сентябрь апатично и продолжил торговаться в привычном диапазоне... Наша валюта продолжает демонстрировать безразличие к динамике USD на международной арене. Накануне индекс доллара отметил новые многолетние максимумы в районе 110.00, а сегодня подпал под умеренную фиксацию прибыли в ожидании ключевой статистики по рынку труда США. Также рубль не реагирует на сигналы с нефтяного рынка, где сохраняется повышенная волатильность. Более того, не последовало реакции даже на разговоры о планах российских властей нарастить резервы в "дружественных" валютах. Впрочем, это не новость для игроков, которые не торопятся и, похоже, решили дождаться самого факта возобновления интервенций, способных положить конец хладнокровию рубля. В ожидании возрождения бюджетного правила "россиянин" вряд ли уже решится на значимый подъем, и после консолидации в районе 60 руб./$1 пара "доллар-рубль" может направиться первым делом в район 62,60 руб./$1, а затем - за пределы 65 руб./$1", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль слабеет к доллару США и евро в пятницу. До очередного заседания ЦБ РФ остается еще две недели, и, принимая во внимание предсказуемое ослабление национальной валюты и устойчивость дефляционных показателей последних недель, нам видится возможным как снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 7,50%, так и для временной паузы - на уровне 8%", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Котировки нефти прибавляют примерно 2% в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения накануне.

Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК составляет $93,77 за баррель, что на 1,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,08 за баррель, что на 1,7% выше итогового значения предыдущей сессии.

Министры финансов стран G7 договорились, что потолок цен на нефть из РФ начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на неназванные официальные лица.

Четыре официальных лица подтвердили изданию, что министры финансов G7 объявят о соглашении о введении ограничения цен на закупки российской нефти позже в пятницу. Ранее о таких планах сообщал ряд других западных СМИ.

Вице-премьер РФ Александр Новак накануне сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2022 года сложилась в размере $82,13 за баррель, сообщил Минфин РФ в среду. За тот же период 2021 года она составила $65,1 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 26%.

В августе цена составила $74,73 за баррель, что в 1,1 раза выше, чем в августе 2021 года ($68 за баррель).

Установление ограничений цен на российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в настоящее время энергетические рынки лихорадит, причем в основном в Европе.

"Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ, компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Вот посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, опасаются ли в Кремле, что такое возможное решение негативно скажется на российском рынке, он сказал, что просчитываются все варианты. "Существуют альтернативные сценарии развития ситуации", - отметил Песков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,24% и 8,27% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,33%, 8,37% и 8,39% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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