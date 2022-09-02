Перспектива сокращения предложения нефти может стать краткосрочным позитивом для ее цены - "Велес Капитал"

Перспектива сокращения мирового предложения нефти может стать как минимум краткосрочным позитивом для цен на сырье, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Нефтяные фьючерсы остаются под основным нисходящим давлением как минимум до закрепления выше пиков конца августа по сортам марок Brent и WTI на уровнях $105,42 и $97,65 соответственно (цели возможной краткосрочной восходящей коррекции) и могут стремиться к обновлению минимумов предыдущего месяца. Следующая неделя начнется с заседания комитета ОПЕК+, некоторые страны которой (в частности, Саудовская Аравия) ранее дали сигнал в отношении возможного сокращения добычи. На рынок при этом может прийти новый позитивный для котировок фактор в виде обещаний России прекратить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддерживающие установление потолка цен. Перспектива сокращения мирового предложения может стать как минимум краткосрочным позитивом для цен", - пишет эксперт.

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