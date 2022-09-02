Возможен подъем индексов Мосбиржи и РТС до 2505п и 1325п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможен подъем индексов Мосбиржи и РТС до уровней 2505 пунктов и 1325 пунктов соответственно на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе вполне может пытаться развить наметившееся повышение с ближайшими целями 2505 пунктов (максимум с конца апреля) и 1325 пунктов (пик с начала июля) по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, где расположены важные краткосрочные и среднесрочные уровни сопротивления, - пишет эксперт в комментарии. - При позитивном сценарии поддерживать покупки, вероятно, по-прежнему будут отдельные корпоративные истории и дивидендные ожидания (как можно наблюдать, скачок некоторых акций происходит в том числе на надеждах объявления дивидендов без конкретных новостей). Не стоит забывать, однако, что краткосрочно рынок после резкого роста конца августа выглядит перекупленным, и в случае фиксации прибыли индексы Мосбиржи и РТС могут закрыть образовавшиеся гэпы и опуститься к 2314 и 1212 пунктам соответственно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.