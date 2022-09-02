S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3900-4000п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-4000 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"Коррекция S&P 500, продолжавшаяся четыре торговые сессии подряд, приостановилась: индекс отскочил вверх от отметки 3900 пунктов, которая способна обеспечить ему поддержку на ближайшее время и у которой он, скорее всего, будет консолидироваться в узком диапазоне. В то же время перспективы дальнейшего нисходящего движения выглядят достаточно уверенными: осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх", -отмечает аналитик Виталий Кононов.

Эксперт указывает, что индекс деловой активности в промышленности ISM в августе остался на июльском уровне 52,8 пункта, соответствующем минимуму июня 2020-го. Однако прогноз предполагал снижение показателя до 52. Таким образом, минувший август стал 27-м месяцем подряд, в котором отмечается рост производственной активности. Тот же индикатор, рассчитанный Markit, за август составил 51,5 пункта после 51,3 за июль, что совпало с консенсусом.

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