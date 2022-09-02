Ставка ЦБР может быть понижена до 6,5-7% раньше декабрьского заседания - Райффайзенбанк

Ключевая ставка ЦБР может быть понижена до 6,5-7% годовых раньше декабрьского заседания, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Согласно нашим оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция по состоянию на 29 августа замедлилась до 14,3% г./г. При этом, в среднесуточных темпах на прошедшей неделе наблюдалась самая активная дефляция за август (-0,025% д./д.). На сентябрьском заседании регулятор, скорее всего, снизит ключевую ставку. Ослабленное потребление пока не позволяет инфляции набирать обороты. В условиях ощутимых рисков его восстановления ЦБ РФ может продолжить смягчение монетарной политики уже на ближайшем заседании с целью поддержать экономическую активность. Мы полагаем, что в текущем году у регулятора есть потенциал снижения ключевой ставки до 6,5-7,0%, и этот уровень может быть достигнут и раньше декабрьского заседания", - пишут эксперты банка.

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