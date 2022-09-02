Уровень поддержки цены нефти в $92/барр. сохранит актуальность до заседания ОПЕК 5 сентября - "Финам"

Уровень поддержки цены нефти в $92 за баррель Brent сохранит актуальность до заседания ОПЕК 5 сентября, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Как и ожидалось, в конце августа нефть марки Brent опустилась на ретест месячных минимумов - отметка $91,8/барр. Поскольку уровень устоял, то в пятницу вполне логично видеть здесь коррекцию наверх. Тем более, что в пятницу могут быть новости по ограничениям на российскую нефть. Видимо, уровень поддержки в районе $92/барр. сохранит актуальность вплоть до очередного заседания ОПЕК 05 сентября", - пишет Потавин.

Эксперт напоминает, что в эту пятницу пройдет одобрение плана по установлению предельной цены на российскую нефть министрами финансов стиран G7. Этот план, вероятно, будет включать запрет на финансирование и страхование странами G7 поставок российской нефти, которые не продаются в рамках установленного ценового предела. В ответ Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на ее нефть - заявил накануне вице-премьер РФ Александр Новак.

На взгляд аналитика "Финама", тема "ценовой ловушки" для российской нефти чревата рисками того, что Россия на какое-то время может просто отказаться от экспорта нефти по навязанным низким ценам, даже в ущерб собственным нефтяным доходам. В этом случае на мировом рынке нефти может случиться взрывной рост цен - котировки Brent могут взлететь в декабре до $120-130/барр., считает Потавин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.