Вероятная цель для S&P 500 на горизонте нескольких недель - 3400п - BCS Express

Вероятная цель для индекса S&P 500 на горизонте нескольких недель - 3400 пунктов, полагает аналитик BCS Альберт Короев.

"Рынок США снижается третью неделю подряд, что грозит переходом в полноценную новую импульсную волну в рамках медвежьего рынка. Падение рынка провоцирует борьба с инфляцией со стороны мировых центробанков, и прежде всего ФРС. Подъем ставок и сокращение ликвидности негативно воспринимаются на рынке акций. Последний импульс вниз был вызван непосредственно выступлением главы регулятора в Джексон-Хоул", - пишет эксперт инвесткомпании.

Аналитик напоминает, что в середине августа отмечал важный технический момент, что отскок может быть близок к завершению по S&P 500 ввиду существенного роста от минимумов июня и выхода к важным сопротивлениям. Индекс пошел вниз ровно от 200-дневной скользящей средней и нисходящего тренда, построенного от рекордных уровней. С того момента S&P 500 потерял порядка 9%, когда в четверг опускался к отметке 3900.

"Этот уровень мы также выделяли как поддержку, - подчеркивает Короев. - Вчерашний отскок может получить развитие, но предположительно будет ограниченным, и здесь можно обозначить сопротивление в районе 4100. Уже отсюда может последовать движение с прицелом на минимумы июня, и вероятно, даже их обновление. На горизонте нескольких недель простор для маневра в рамках нисходящего канала позволяет говорить о целях на уровне 3400".

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