Рынок акций РФ утром превысил 2450п по индексу МосБиржи во главе с Роснефтью

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу сохранил восходящий импульс предыдущего дня, подогретый отскоком нефти вверх (Brent превысила $94 за баррель), индекс МосБиржи превысил рубеж 2450 пунктов во главе с бумагами "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS); немного тормозят подъем просевшие после ралли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2452,6 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1278,94 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар подрос до 60,4 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+4%), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу можно ожидать позитивных торгов - рост рынка продолжается, в том числе и на позитивных дивидендных новостях. Новость о потолке цен на российскую нефть пока не очень актуальна из-за того, что многие страны ее не поддерживают.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, инвесторы ожидают в пятницу данные ежемесячного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут стать сигналом для Федрезерва при решении о дальнейшем повышении ставок. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют увеличение числа рабочих мест в августе на 300 тыс. Более слабый показатель рынка труда может стать катализатором роста для рынка, который в последнее время был перепродан. Российские акции продолжают торги без привязки к мировым рынкам на волне корпоративных новостей и высоких цен на сырье.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов сохраняет позитивный взгляд на рынок акций РФ, однако в пятницу не исключает паузы в росте.

Давление на мировые рынки оказывают ожидания резкого повышения ставок на сентябрьских заседаниях ФРС и ЕЦБ. В пятницу внешний фон выглядит уже близким к нейтральному в ожидании статистики по рынку труда США, которая в текущих условиях может поддержать настроения.

Акции "ЛУКОЙЛа" накануне выстрелили более чем на 10% на ожиданиях новостей о дивидендных выплатах. Котировки компании практически вернулись к значениям начала мая, а объемы торгов стали рекордными с конца февраля. Возможные промежуточные дивиденды поддерживают и акции "Роснефти", а бумаги "Газпрома" забуксовали в росте, что связано с фиксацией прибыльных позиций после трехдневного бурного роста в конце августа.

Индекс МосБиржи может перейти к консолидации в зоне 2400-2460 пунктов, так как участники рынка перед выходными будут фиксировать неплохую краткосрочную прибыль, полагает Локтюхов.

Аналитики BCS Global Markets не ожидают в пятницу серьезных движений на российском рынке акций. Возможно, инвесторы захотят зафиксировать заработанную ранее прибыль, но индекс МосБиржи уже находится в растущем тренде, поэтому это будет лишь передышкой. Нефть, ключевой актив для российского рынка, остается волатильной - в пятницу министры финансов стран G7 обсудят возможность установления предельной цены на российскую нефть. Однако ответ России однозначный - Москва прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен.

В США накануне впервые за 5 дней выросли индексы акций Dow Jones (+0,5%) и S&P 500 (+0,3%), но просел Nasdaq (-0,3%), зафиксировав самый длительный спад с февраля, вслед за котировками акций производителей чипов, сообщает MarketWatch.

Давление на рынок оказывают ожидания, что процентные ставки в стране будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), но растет Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,5-1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет менее 0,1%).

Инвесторы ждут данных о состоянии рынка труда США в августе, которые будут опубликованы в пятницу в 15:30 МСК. Как ожидается, безработица осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест выросло на 300 тыс. после повышения на 528 тыс. в июле.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после снижения накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,33 за баррель (+2,1% и -3,4% в четверг), октябрьская цена WTI - $88,54 за баррель (+2,2% и -3,3% накануне).

Между тем, цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Министры финансов стран G7 на встрече в пятницу планируют изложить и одобрить свой план по установлению лимита цен на российскую нефть.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+20,4% и +14% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,4%).

Подешевели "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,1%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,43 млрд рублей (из них 4,01 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,94 млрд рублей на акции "Газпрома").