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02 сентября 2022 года 11:51

Возможен краткосрочный отскок индекса S&P 500 - BCS Express

Возможен краткосрочный отскок вверх индекса широкого рынка S&P 500 в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Сентябрь на рынке акций США открылся очередной волной падения и индексы рухнули на последнюю трендовую поддержку. S&P 500 достиг области спроса у 3900 пунктов. С технической точки зрения шанс на отскок теперь выше, чем все предыдущие дни, когда любые попытки начать восстановление безжалостно прерывались Наши оценки скоротечной августовской эйфории полностью себя оправдали. С пика прошлого месяца индексы рухнули на 10%. Видится, что это не предел, и мы по-прежнему не исключаем падение рынка на минимумы года, но отскок назрел, - пишет аналитик в комментарии. - Тем не менее возможный отскок рынка никак не изменит общей мрачной картины. Сейчас важнее борьба с инфляцией, чем временное ухудшение экономических условий из-за удорожания кредитных ресурсов. Идея отскока, если и реализуется, будет носить скоротечный характер, и к этому нужно быть готовым игрокам на повышение. На стороне фондовых "медведей" в сентябре, помимо однозначного повышения ставки ФРС и сокращения баланса Федрезерва, стоит и статистика поведения рынка за многие десятилетия. Сентябрь - самый опасный месяц в истории для покупок бумаг. О наличии рисков акций по-прежнему сигнализирует устойчивость доллара, выступающего "тихой гаванью" в ситуации неопределенности".

Зельцер также отмечает, что фактор слабости рынка - ухудшение кредитных условий финансирования корпораций и частного сектора в эпоху рецессии экономики по ВВП. "По сути это стагфляция или высокая инфляция при затухании деловой и потребительской активности в экономике", - указывает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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