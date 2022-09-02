"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что в масштабах всей банковской системы убыток в 1,5 трлн рублей в первом полугодии выглядит не слишком большим. По их предположению, убытки в основном понесли те банки, которые имели большие валютные позиции и обслуживали международные операции.

"Безусловно, в этом списке может быть и Сбер, и ВТБ, и Альфа-Банк. Однако даже в масштабах Сбера этот убыток - это всего потеря одной годовой прибыли, которая так и не была распределена. По сути, у банка, скорее всего, даже не снизился капитал по сравнению с 2021 годом. Судя по комментариям зампреда Тулина, самое плохое уже позади, а значит ничего не мешает банкам во втором полугодии начать зарабатывать прибыль, тем более при низких ставках и укрепившемся курсе рубля. Так что наша рекомендация по Сберу остается "покупать"., - пишут эксперты "Солид Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.