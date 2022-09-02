Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов перед ключевыми событиями дня

Москва. 2 сентября. Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине перед ключевыми событиями дня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,26 - 60,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,37 руб./$1 (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,1975 руб./EUR1 (+30,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,91 коп. к уровню закрытия 1 сентября, до 60,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,3 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,67 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте последних торгов недели перед основными событиями дня. Трейдеры ждут ключевых данных по американскому рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу и могут стать еще одним поводом для Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжать повышать ставки агрессивными темпами.

Как ожидается, безработица в США в августе осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест выросло на 300 тыс. после повышения на 528 тыс. в июле.

Негативом для рынков выступают также ожидания, что процентные ставки в США будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

Кроме того, трейдеры учитывают перспективы сильного повышения ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) на последних двух заседаниях регулятора в текущем году. В среду после выхода данных по августовской инфляции в еврозоне, побившей исторический рекорд, аналитики опубликовали прогнозы подъема ставок европейским ЦБ на сентябрьском заседании на 75 базисных пунктов (б.п.), на октябрьском - на 50 б.п.

На заседании в июле ЕЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

Информация о том, что власти РФ рассматривают возможность покупки до конца 2022 года юаней и других "дружественных" валют на сумму, эквивалентную $70 млрд, чтобы затормозить укрепление рубля, неверна, заявил накануне "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. "Эта информация не соответствует действительности", - сказал он, комментируя сообщение в СМИ о том, что правительство рассматривает предложение выделить 4,4 трлн рублей до конца года на покупку валюты дружественных стран, в основном - юаней.

Такое предложение, как сообщило ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, содержалось в презентации, подготовленной к стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы 30 августа. По информации Bloomberg, предложение было предварительно поддержано в ходе сессии.

Источник "Интерфакса" не подтверждает, что подобные решения на сессии принимались.

Котировки нефти прибавляют примерно 2% в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения накануне.

Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК составляет $94,16 за баррель, что на 1,95% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,41 за баррель, что на 2,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщалось, министры финансов стран G7 на встрече в пятницу планируют изложить и одобрить свой план по установлению лимита цен на российскую нефть.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2022 года сложилась в размере $82,13 за баррель, сообщил Минфин РФ в среду. За тот же период 2021 года она составила $65,1 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 26%.

В августе цена составила $74,73 за баррель, что в 1,1 раза выше, чем в августе 2021 года ($68 за баррель).