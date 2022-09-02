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02 сентября 2022 года 09:59
Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $93-95/барр. в пятницу - ПСБ
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $93-95 за баррель по итогам торгов в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Нефть в четверг находилась под давлением, отыгрывая негатив по Китаю, где снова фиксируется волна коронавируса и вводятся локдауны в некоторых городах. Это может сказаться на темпах роста экономики КНР и спросе на энергоносители. Вышедший хуже ожиданий и ниже пограничного уровня в 50 пунктов индекс деловой активности в промсекторе Китая (49,5 п.) за август подтвердил риски. В понедельник состоится заседание ОПЕК+, где, скорее всего, будет обсуждаться позиция альянса в случае заключения ядерной сделки Ирана и появления дополнительных объемов нефти на рынке. Мы не думаем, что сейчас будет принято какое-то решение: пока еще слишком рано, но озвучивание позиций каждого участника необходимо. В преддверии заседания цены на нефть, скорее всего, замедлят темпы снижения, ориентируемся в пятницу на удержание в зоне $93-95 за баррель", - указывает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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