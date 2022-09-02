Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; при этом поддержку рынку будут оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2022 года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли впервые за пять сессий. В то же время Nasdaq продолжил снижение, зафиксировав самый длительный спад с февраля, вслед за котировками акций производителей чипов. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. и составило 232 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный уровень за девять недель. При этом эксперты ожидали повышения в среднем на 4 тыс. Инвесторы ждут данных о состоянии рынка труда США в августе, которые будут опубликованы в пятницу. Как ожидается, безработица осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест выросло на 300 тыс. после повышения на 528 тыс. в июле.

Между тем негативом для рынка выступают ожидания, что процентные ставки в стране будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% годовых к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются без единой динамики в пятницу. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:10 МСК снизился на 0,6%, в то время как китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,11%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск поднялся на 0,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

Котировки нефти прибавляют 1,5-2% в ходе утренних торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения накануне. Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в пятницу составила $93,86 за баррель, что на 1,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,4%, до $92,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $88,13 за баррель, что на 1,75% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,3%, до $86,61 за баррель.

Министры финансов стран G7 на встрече в пятницу планируют изложить и одобрить свой план по установлению лимита цен на российскую нефть. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике. Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,634 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,127 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 сентября вырос на 0,1% и составил 109,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 804,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+1%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,43%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-Банк-002Р-12" (-0,51%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,09%) и "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии БО-002P-04 с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,46% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 31 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55%, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 7 сентября.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) 2 сентября с 12:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 6 сентября.

ООО "Сеть дата-центров "Селектел" 15 сентября с 11:00 до 15:00 МСК соберет заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия 400 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.