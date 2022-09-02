Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в диапазоне 2420-2470п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу с отклонением не более 1%, в диапазоне 2420-2470 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он способен перейти в состояние волатильной консолидации в поиске новых ближайших уровней поддержки и сопротивления", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.