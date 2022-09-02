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02 сентября 2022 года 09:00

Цены на нефть восстанавливаются

Dow Jones и S&P 500 выросли впервые за 5 дней, Nasdaq продолжил снижение в четверг. Рынки акций стран АТР торгуются со слабой и разнонаправленной динамикой в пятницу. Цены на нефть восстанавливаются на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли впервые за пять сессий. В то же время Nasdaq продолжил снижение, зафиксировав самый длительный спад с февраля, вслед за котировками акций производителей чипов, сообщает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. и составило 232 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальный уровень за девять недель. При этом эксперты ожидали повышения в среднем на 4 тыс.

Инвесторы ждут данных о состоянии рынка труда США в августе, которые будут опубликованы в пятницу. Как ожидается, безработица осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест выросло на 300 тыс. после повышения на 528 тыс. в июле.

Между тем негативом для рынка выступают ожидания, что процентные ставки в стране будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году.

Campbell Soup Co. (SPB: CPB) в мае-июле сократил чистую прибыль в 3 раза, что совпало с оценками экспертов. Котировки акций производителя продуктов питания снизились в четверг на 2%.

1-800-flowers.com Inc. (SPB: FLWS) в четвертом финквартале, который завершился 3 июля, получила чистый убыток больше ожиданий рынка. Цена бумаг компании, занимающейся розничной торговлей и доставкой цветов, подарочных наборов и продуктов, рухнула на 10,7%.

Британский рыночный регулятор дал Microsoft Corp. (SPB: MSFT) недельный срок на разрешение антимонопольных вопросов, касающихся запланированного приобретения одного из крупнейших в мире разработчиков видеоигр Activision Blizzard (SPB: ATVI). Между тем главный исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что компания по-прежнему ожидает закрытия сделки к июню следующего года. Стоимость Activision Blizzard выросла по итогам торгов на 0,1%, Microsoft - опустилась на 0,4%.

Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упала на 7,7% на новости о том, что власти США запретили производителю графических процессоров экспортировать в Китай и Россию свои самые современные чипы, используемые в сфере искусственного интеллекта.

Капитализация конкурирующей Advanced Micro Devices (SPB: AMD) снизилась на 3%.

Стоимость Signet Jewelers (SPB: SIG) упала на 12% после выхода отчетности. Компания, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, в мае-июле снизила чистую прибыль на 36,7%, при этом скорректированный показатель превысил прогнозы, а выручка совпала с ними.

Разработчик систем управления базами данных MongoDB Inc. (SPB: MDB) в мае-июле увеличил чистый убыток в 1,5 раза и дал слабый прогноз на текущий финквартал и год. В результате цена акций компании рухнула на 25,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 145,99 пункта (0,46%) и составил 31656,42 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ), подорожавшие на 2,5%, Amgen (SPB: AMGN) - на 2,2% и Merck & Co. (SPB: MRK) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 11,85 пункта (0,3%), достигнув 3966,85 пункта.

В то же время Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 31,08 пункта (0,26%), завершив день на отметке 11785,13 пункта.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в пятницу.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:10 МСК снизился на 0,6%, в то время как китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%.

В число лидеров падения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Country Garden Holdings Co. Ltd. (-4%) и China Resources Land Ltd. (-3,7%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-2,3%) и выпускающей ПК Lenovo Group Ltd. (-2,2%).

Активно снижаются и акции китайских производителей электромобилей, среди которых бумаги NIO (SPB: NIO) Inc. дешевеют на 2% и XPeng (SPB: XPEV) Inc. - на 4,1%. Компании отчитались о росте поставок электрокаров в августе, однако темпы повышения не оправдали ожиданий инвесторов, отметили аналитики Citi.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 мск уменьшилось на 0,02%.

Наиболее активно среди компонентов индикатора дешевеют акции разработчика мобильных игр NEXON Co. Ltd. (-3,6%), машиностроительной Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (-2,4%) и нефтяной Idemitsu Kosan Co. Ltd. (-2%).

Между тем лидерами роста в Японии выступают бумаги ритейлеров Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (+2,7%), Seven & I Holdings Co. Ltd. (+2,5%) и J. Front Retailing Co. Ltd. (+2,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск поднялся на 0,3%.

Акции автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 1,2%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 0,9%.

Потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 5,7% в годовом выражении, показали данные статистического ведомства страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 24-летним максимумом в 6,3% в июле и оказалась ниже прогноза аналитиков в 6,1%, сообщает Trading Economics.

Замедление роста потребительских цен в стране было обеспечено снижением темпов подъема цен на продукты питания и энергоресурсы, говорится в докладе статуправления.

В помесячном выражении потребительские цены в прошлом месяце снизились на 0,1% после подъема на 0,5% в июле.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto падает на 2% и 2,6% соответственно.

Котировки нефти прибавляют примерно 2% в ходе торгов в пятницу, восстанавливаясь после падения накануне.

Между тем цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в пятницу составляет $94,22 за баррель, что на $1,86 (2,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,28 (3,4%), до $92,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,38 за баррель, что на $1,77 (2,04%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,94 (3,3%), до $86,61 за баррель.

Как сообщалось, министры финансов стран G7 на встрече в пятницу планируют одобрить и изложить свой план по установлению лимита цен на российскую нефть.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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