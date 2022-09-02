Ожиданий существенного снижения индекса Мосбиржи пока нет - BCS Express

Ожиданий существенного снижения индекса Мосбиржи от текущего уровня в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс МосБиржи сейчас находится в районе 2445 пунктов. Он практически добрался до обозначенной ранее целевой области 2460-2500 пунктов. В мае-июне эти рубежи несколько раз останавливали волны роста. Не исключаем, что и в этот раз область выступит локальным препятствием. Возможно некоторое торможение и даже техническая коррекция на фоне появления признаков перегретости рынка, однако ожиданий по-настоящему существенного падения при прочих равных сейчас нет. Наоборот, в среднесрочной перспективе уровень 2500 пунктов - это не предел, и к концу года мы можем увидеть индекс на более высоких отметках", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.