Коррекция рынка акций РФ сменилась новым ростом, индекс Мосбиржи поднялся к 2450п во главе с ЛУКОЙЛом

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ после локальной коррекции днем в четверг на негативном внешнем фоне возобновил вечером подъем и обновил максимум индекса Мосбиржи с середины мая; локомотивом роста выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (+10,6%), а также подорожавшие акции "Мосбиржи" (+6%) на новостях о скором возобновлении вечерних торгов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2445,77 пункта (+1,9%, днем индекс опускался в район 2380 пунктов), индекс РТС - 1279,45 пункта (+1,7%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар просел до 60,21 рубля (-0,02 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" выросли до 4722 рубля - максимума с апреля. Также подорожали акции Сбербанка (+2,9% и +2,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,7%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) планирует 12 сентября возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках, сообщается в пресс-релизе биржи.

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в четверг журналистам, что введение потолка цен на российскую нефть крайне негативно отразится на мировом рынке, страны-производители нефти не поддерживают данный механизм. Комментируя мнение США, что потолок цен позволит снизить мировые цены на нефть, Новак подчеркнул, что внедрение данного механизма "разрушит рынок полностью".

В пятницу, 2 сентября, министры финансов стран G7 намерены обсудить возможность установления предельной цены на российскую нефть. Об этой инициативе лидеры "большой семерки" договорились в июне.

Также Новак отметил, что соглашение ОПЕК+ за время своего действия с 2016 года показало свою эффективность, Россия поддерживает идею его продления. Он предположил, что страны-участницы соглашения будут обсуждать возможное продление осенью, но, вероятнее всего, не на ближайшей встрече альянса 5 сентября, на которой будет принято решение о квотах по добыче нефти на октябрь.

По словам аналитика УК "Первая" Александры Овчинниковой, на внешних площадках аппетит к риску очень слабый. Помимо слабых макроданных из Европы, в США вышли противоречивые данные с рынка труда. Теперь на повестке пятничный отчет о занятости в США за август, который, возможно, подскажет, насколько "ястребиной" будет ФРС во время сентябрьского заседания.

Сырьевые товары (нефть, золото, медь) просели по мере роста доллара. Нефть Brent опустилась в район $93 за баррель. Триггером также выступило беспокойство участников рынка по поводу спроса со стороны крупных потребителей. На рынке акций РФ в пятницу можно ожидать смешанной динамики "фишек", ориентир по индексу МосБиржи - 2350-2420 пунктов, по индексу РТС - 1220-1270 пунктов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи вышел в область майских максимумов, преодолев технически важную отметку 2418 пунктов. "Бычьи" настроения в четверг сохранились, при этом волатильность слегка снизилась, а объемы в некоторых наиболее ликвидных бумагах оставались повышенными. Локомотивом рынка выступили акции "ЛУКОЙЛа" на фоне возросшей вероятности выплаты дивидендов компанией, аналогично смотрелись бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE). Впрочем, под давлением торговались акции "Газпрома", выстрелившие на 25% днем ранее.

Индекс МосБиржи в ближайшие дни может взять паузу в укреплении на фоне заметной перекупленности, пока следует ориентироваться на отметку 2400 пунктов, полагает Жильников.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций большую часть торгов корректировался вниз после активного роста днем ранее, основные продажи затронули сектор нефти и газа на фоне дешевеющей нефти. Акции "Московской биржи" выросли на планах расширения торгового времени.

В целом, рынок продолжает торговать краткосрочные идеи. Лидеры предыдущего дня подверглись фиксации прибыли, а аутсайдеры вновь подорожали. Попытка совета директоров "Газпрома" вновь рекомендовать выплату щедрых дивидендов еще не гарантирует саму выплату средств. Поэтому рынок пока не готов капитализироваться на данной идее. К тому же сектор нефти и газа подвержен негативному влиянию дешевеющей нефти. Риски охлаждения глобальной экономики также означают риски ослабления спроса на нефть, считает аналитик.

В Европе инвесторы крайне обеспокоены решимостью центральных банков в борьбе с инфляцией, что предполагает агрессивное повышение ставок, даже на фоне слабости экономики. Рынок оценивает вероятность повышения ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов в сентябре на уровне 80%. Рост рыночных ожиданий произошел после выхода статистики по инфляции, которая показала годовой прирост на 9,1% по сравнению с 8,9% в июле.

Нефть продолжила дешеветь на опасениях глобального охлаждения экономики и новостях об очередных карантинных мерах в Китае. Поступают новости из G7, где намерены в пятницу обсудить вопрос установления потолка цен на российскую нефть. Аналогичные инициативы высказываются и в отношении российского газа. Текущие цены нефти сложно назвать высокими. Возмущенные возгласы политиков в отношении дорогой нефти - это попытка решить свои ошибки в экономике за счет производителей реальных активов. В понедельник, 5 сентября, состоится совещание ОПЕК+, в рамках которого может быть озвучено предложение о сокращении добычи, если обвальное падение котировок продолжится, полагает Кочетков.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рисков того, что собрание акционеров "Газпрома" вновь проголосует против распределения прибыли, практически нет. Более того, повышается вероятность, что "в соответствии с директивой" распределят прибыль и другие госкомпании, в частности, "Роснефть" и Сбербанк (MOEX: SBER). Также можно ожидать дивидендов от "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти".

Именно ожидания щедрых выплат по этим компаниям будут поддерживать рынок акций в ближайшие дни, провоцируя переток средств на него из депозитов и с долгового рынка. Поэтому зона сопротивления 2450-2500 пунктов, вполне вероятно, не станет сильной преградой для движения индекса МосБиржи. Но все-таки перед штурмом этого уровня небольшая коррекция необходима.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 1,5-1,9%) и США (индексы теряют 0,4-2% во главе с Nasdaq) на сохраняющихся опасениях подъема процентных ставок в мире, несмотря на риски рецессии.

Розничные продажи в Германии в июле неожиданно выросли на 1,9% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя. В июне показатель упал на 1,6%.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле опустилась до 6,6% с 6,7% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики также прогнозировали снижение показателя до этой отметки, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. и составило 232 тыс. человек, сообщается в отчете Минтруда США. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 247,5-248 тыс.

Производительность труда в США во втором квартале 2022 года снизилась на 4,1%, свидетельствуют окончательные данные Минтруда страны. Тем временем стоимость рабочей силы в апреле-июне взлетела на 10,2%. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,5% и рост второго на 10,7%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены остаются под давлением продаж. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,4 за баррель (-2,3% и -2,3% в среду), октябрьская цена WTI - $87,56 за баррель (-2,2% и -2,3% накануне).

По итогам августа сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

Давление на рынок оказывают опасения относительно спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+7,1%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+5,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+5,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,1%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,1%), "Башнефти" (+4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4%).

Лидерами снижения выступили акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3%), бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,99 млрд рублей (из них 21,02 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,09 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,41 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).