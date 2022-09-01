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01 сентября 2022 года 19:20

Цены евробондов РФ не продемонстрировали в четверг яркой динамики на фоне дешевеющих UST

Москва. 1 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций не продемонстрировали в четверг ярко выраженной динамики на фоне ожиданий публикации в конце недели данных по рынку труда США за август, а также дешевеющих американских казначейских обязательств (US Treasuries). Последние продолжают отыгрывать заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о решимости американского ЦБ ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы взять под контроль инфляцию, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 58,89% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 10,86% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,78% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 10,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году также не изменились в цене за день - 45,99% от номинала (доходность - 11,86% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 5 базисных пунктов - до 47,25% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 28,02% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 38 базисных пунктов - до 47,98% от номинала (их доходность снизилась на 15 базисных пунктов - до 21,9% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 9 базисных пунктов, подешевев до 44,66% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 19,76% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели за день на 3 базисных пункта - до 61,21% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов - до 32,57% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 12 базисных пунктов, подорожав до 67,57% от номинала (его доходность выросла на 37 базисных пунктов - до 48,36% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий в ожидании публикации в пятницу данных по занятости в американской экономике в августе. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в августе в США осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест в экономике страны выросло всего на 300 тыс. (после увеличения на 528 тыс. месяцем ранее), сообщает Trading Economics.

При этом US Treasuries продолжают падать в цене, так как трейдеры и аналитики полагают, что высокие процентные ставки в США будут оставаться высокими более длительный период времени, чем это ожидалось ранее. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Федрезерву необходимо поднять процентные ставки выше 4% годовых к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. При этом она убеждена, что американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 году. Согласно ее прогнозу, инфляция в США замедлится до 5-6% в этом году (в июле темпы повышения потребительских цен составили 8,5% в годовом выражении) и продолжит этот тренд в следующие два года, пока не достигнет целевых 2%, установленных ФРС. Однако это произойдет только в том случае, если Федрезерв продолжит повышать ставки.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе остался на отметке 52,8 пункта, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние два года. При этом эксперты ожидали в среднем снижения до 52 пунктов, сообщает Trading Economics. Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,1%, согласно окончательным данным министерства труда. При этом стоимость рабочей силы взлетела на 10,2%. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,5% и рост второго на 10,7%. Предварительная оценка указывала на падение производительности труда на 4,6% и увеличение стоимости рабочей силы на 10,8%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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