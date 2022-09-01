"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CSOP Hang Seng TECH Index ETF с целевой ценой

HKD5,40 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 30,1%, говорится в материале инвесткомпании.

"Временные трудности и макроэкономические факторы не изменили того, что долгосрочные перспективы китайских интернет-компаний остаются обширным, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Бурный рост предрекают видеоиграм, онлайн-развлечениям, облачным вычислениям, финтеху, цифровой рекламе и электронной коммерции. Китайский финансовый рынок постепенно движется в сторону открытости, и это не может остаться незамеченным со стороны иностранных инвесторов. Представители китайского техсектора на текущий момент имеют привлекательную оценку по мультипликаторам и могут по мере устранения геополитических и регуляторных рисков показать хорошую доходность".

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий динамику отраслевого индекса Hang Seng TECH. Данный индекс объединяет ведущих китайских эмитентов с листингом в Гонконге в секторах потребительских товаров, технологий, коммуникационных сервисов, финансов и здравоохранения.

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