Краткосрочный спекулятивный потенциал роста акций Газпрома составляет 12-15% - "КИТ Финанс Брокер"

Краткосрочный спекулятивный потенциал роста акций "Газпрома" составляет 12-15%, считает старший аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие 2022г в размере 51,03 руб. на акцию, напоминает эксперт. Текущая дивидендная доходность составляет 20%. После утверждения дивидендов акционерами "Газпрома", по мнению Баженова, неопределённость спадёт, и котировки могут вырасти до 280-300 руб. Спекулятивный краткосрочный потенциал роста в 12-15% есть, полагает аналитик.

"Тем, кто готов спекулировать, можно рискнуть с покупкой от 250 рублей с целью 280-300 в ожидании положительного решения ВОСА по дивидендам, - рекомендует Баженов. - Тем, кто подходит к формированию портфеля более долгосрочно, стоит задуматься над продажей "Газпрома", пользуясь текущей благоприятной ценой, возникшей в ожидании выплаты рекордных дивидендов. Взамен можно включать в портфель акции "НОВАТЭКа" - компания остаётся одной из лучших в этом секторе на фоне роста цен на СПГ, следования своей дивполитике (рекомендованы рекордные 45 руб.) и отсутствия прямых санкций к компании. Или покупать иные акции, которые все еще дешевы на фоне подросшего "Газпрома".

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