Вероятно замедление темпов понижения ставки ЦБ до 50 б.п. на последующих заседаниях - Росбанк

Вероятно замедление темпов понижения ставки ЦБ РФ до 50 б.п. на последующих заседаниях, полагают аналитики Росбанка.

"Согласно данным Росстата, инфляция потребительских цен за последнюю неделю августа осталась в рамках предыдущего тренда (-0,16% н/н против -0,15% н/н неделей ранее), направив расчетную годовую оценку к отметке 14,35% г/г. Снижение цен в августе на основе недельных данных может составить -0,55/-0,60% м/м, что способно опустить годовую оценку инфляции до 14,2-14,3% г/г. Более точные детали ,Росстат опубликует 9 сентября. Помимо этих данных, в поле зрения регулятора попадет динамика потребительской активности - ее улучшение указывает на первые позитивные результаты смягчения монетарной политики и сигнализирует о необходимости нормализации темпов регулирования процентных ставок. По этой причине мы ожидаем замедления темпов смягчения ключевой ставки до 50 б.п. на последующих заседаниях регулятора", - пишут эксперты банка.

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