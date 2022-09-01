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01 сентября 2022 года 16:35
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Truist Financial и Nutanix и убрав акции Bank of America и Take-Two Interactive, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Truist Financial, Walt Disney Co., Chevron Corp., BioМarin, Mosaic Co., Alphabet Inc., Wholesale Club Holdings Inc., Nutanix Inc., Crocs Inc. и Blackstone Inc. Аналитики отмечают, что с момента последнего обновления портфель топ-10 акций США значительно опередил бенчмарк, показав рост 8,5% против роста S&P 500 на 2,3%. Драйверами роста стали акции в сегменте добычи сырья (Mosaic +22%, Chevron +10%), а также акции роста (Crocs +27%, Disney +11%). "Мы ожидаем, что в ближайшие недели для рынка будет характерна повышенная волатильность. Мы решили сохранить секторальную структуру и провести тактические замены, поэтому мы исключаем акции Bank of America и Take-Two Interactive в пользу идей с более высоким потенциалом роста. Мы добавляем бумаги Truist Financial, где видим потенциал роста благодаря фокусу на традиционный банкинг и внедрению мер по повышению операционной эффективности", - пишут эксперты телеграм-канала. Также они включили в топ-10 бумаги Nutanix, одного из лидеров в сегменте инфраструктурного ПО для крупных предприятий, на фоне растущего спроса на IT-решения компании со стороны крупных клиентов и разрешения проблем с цепями поставок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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