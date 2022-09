"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Truist Financial и Nutanix и убрав акции Bank of America и Take-Two Interactive, сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Truist Financial, Walt Disney Co., Chevron Corp., BioМarin, Mosaic Co., Alphabet Inc., Wholesale Club Holdings Inc., Nutanix Inc., Crocs Inc. и Blackstone Inc.

Аналитики отмечают, что с момента последнего обновления портфель топ-10 акций США значительно опередил бенчмарк, показав рост 8,5% против роста S&P 500 на 2,3%. Драйверами роста стали акции в сегменте добычи сырья (Mosaic +22%, Chevron +10%), а также акции роста (Crocs +27%, Disney +11%).

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели для рынка будет характерна повышенная волатильность. Мы решили сохранить секторальную структуру и провести тактические замены, поэтому мы исключаем акции Bank of America и Take-Two Interactive в пользу идей с более высоким потенциалом роста. Мы добавляем бумаги Truist Financial, где видим потенциал роста благодаря фокусу на традиционный банкинг и внедрению мер по повышению операционной эффективности", - пишут эксперты телеграм-канала.

Также они включили в топ-10 бумаги Nutanix, одного из лидеров в сегменте инфраструктурного ПО для крупных предприятий, на фоне растущего спроса на IT-решения компании со стороны крупных клиентов и разрешения проблем с цепями поставок.

