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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3900-4000п - Freedom Finance Global
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01 сентября 2022 года 16:04
S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3900-4000п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-4000 пунктов, отмечается в комментарии Freedom Finance Global. "S&P 500 закончил в красном секторе четыре сессии подряд, пробив вниз 50-дневную скользящую среднюю. На достигнутых уровнях индекс может какое-то время консолидироваться в узком диапазоне, однако нисходящее движение выглядит достаточно уверенным: осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх. Следующая поддержка для индекса широкого рынка также находится в районе отметки 3900 пунктов", - пишет аналитик Виталий Конанов. На взгляд эксперта, публикуемый индекс деловой активности за август для ФРС выступит важным индикатором перспектив экономики с точки зрения инфляционных ожиданий. Анализ этой статистики позволит сформировать более четкие прогнозы в отношении динамики цен на медь, алюминий, сталь и другие востребованные в разных отраслях промышленности товары. Снижение индекса деловой активности будет сигнализировать о предстоящем ослаблении спроса на сырье, что может привести к замедлению производственной инфляции. "Ожидаемое сокращение количества первичных заявок на пособие по безработице будет свидетельствовать о сохранении благополучной ситуации на рынке труда, состояние которого наряду с инфляцией служит базой для определения дальнейшего курса монетарной политики Федрезерва", - указывает Конанов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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