S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 3900-4000п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-4000 пунктов, отмечается в комментарии Freedom Finance Global.

"S&P 500 закончил в красном секторе четыре сессии подряд, пробив вниз 50-дневную скользящую среднюю. На достигнутых уровнях индекс может какое-то время консолидироваться в узком диапазоне, однако нисходящее движение выглядит достаточно уверенным: осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх. Следующая поддержка для индекса широкого рынка также находится в районе отметки 3900 пунктов", - пишет аналитик Виталий Конанов.

На взгляд эксперта, публикуемый индекс деловой активности за август для ФРС выступит важным индикатором перспектив экономики с точки зрения инфляционных ожиданий. Анализ этой статистики позволит сформировать более четкие прогнозы в отношении динамики цен на медь, алюминий, сталь и другие востребованные в разных отраслях промышленности товары. Снижение индекса деловой активности будет сигнализировать о предстоящем ослаблении спроса на сырье, что может привести к замедлению производственной инфляции.

"Ожидаемое сокращение количества первичных заявок на пособие по безработице будет свидетельствовать о сохранении благополучной ситуации на рынке труда, состояние которого наряду с инфляцией служит базой для определения дальнейшего курса монетарной политики Федрезерва", - указывает Конанов.

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